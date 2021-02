Ultime Notizie Roma del 07-02-2021 ore 08:10 (Di domenica 7 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale domenica 7 febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio assicura che il MoVimento 5 Stelle ci sarà sempre con lealtà Salvini mette la lega a disposizione non pone condizioni il PD serve anche smentisce le voci su possibili passi indietro a favore di un appoggio esterno si è larga la maggioranza di draghi col futuro governo che avrebbe Dunque andare oltre la formula Ursula ieri il premier incaricato ha concluso il suo primo giro di consultazioni domani e dopodomani il pieno ni nei locali assembramenti nelle città ieri nel primo sabato giallo in quasi tutte le regioni da domani in zona rossa la provincia di Perugia e 6 comuni del ternano con l’Umbria in allerta varia stabiliti contagi col tasso di possibilità che scende il 47 X 100 altri 385 decessi in questi giorni il via la distribuzione delle prime dosi di vaccino ... Leggi su romadailynews (Di domenica 7 febbraio 2021)dailynews radiogiornale domenica 7 febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio assicura che il MoVimento 5 Stelle ci sarà sempre con lealtà Salvini mette la lega a disposizione non pone condizioni il PD serve anche smentisce le voci su possibili passi indietro a favore di un appoggio esterno si è larga la maggioranza di draghi col futuro governo che avrebbe Dunque andare oltre la formula Ursula ieri il premier incaricato ha concluso il suo primo giro di consultazioni domani e dopodomani il pieno ni nei locali assembramenti nelle città ieri nel primo sabato giallo in quasi tutte le regioni da domani in zona rossa la provincia di Perugia e 6 comuni del ternano con l’Umbria in allerta varia stabiliti contagi col tasso di possibilità che scende il 47 X 100 altri 385 decessi in questi giorni il via la distribuzione delle prime dosi di vaccino ...

