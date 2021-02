Muoiono in montagna: prima i saluti dei più cari, ora arrivano gli sciacalli (Di domenica 7 febbraio 2021) Dopo la morte della coppia domenica scorsa in montagna, arriva la notizia che sul web sono state bloccate tre false raccolte per la bimba orfana. Coppia morta in montagna: false raccolte fondi sul web su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 7 febbraio 2021) Dopo la morte della coppia domenica scorsa in, arriva la notizia che sul web sono state bloccate tre false raccolte per la bimba orfana. Coppia morta in: false raccolte fondi sul web su Notizie.it.

infoitinterno : Tragedia in montagna, coniugi muoiono cadendo in crepaccio salva figlia di 5 anni - Cronaca nazionale Brescia - Abr… - infoitinterno : Tragedia in montagna: madre e padre muoiono davanti alla figlia di 5 anni - infoitinterno : Tragico volo nel vuoto in montagna: Valeria e Fabrizio muoiono davanti alla figlia di 5 anni - nikpalm64 : Famiglia in montagna, 'percorso per famiglie' accade un incidente, o genitori cadono in un burrone e muoiono. Molti… - interrisnews : Povera #bambina! Una fatalità le ha portato via #mamma e #papà in un secondo sotto i suoi occhi... ????????… -