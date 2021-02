Lazio Cagliari, i convocati di Di Francesco e Inzaghi: assenze e novità (Di domenica 7 febbraio 2021) L’allenatore rossoblù Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei convocati in vista di Lazio-Cagliari. La lista di Simone Inzaghi Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha reso nota la lista dei convocati per il match di domani dell’Olimpico contro la Lazio. Ci sono i due nuovi acquisti Daniele Rugani e Kwadwo Asamoah. PORTIERI – Aresti, Cragno, Vicario;DIFENSORI – Asamoah, Calabresi, Carboni, Godin, Lykogiannis, Rugani, Tripaldelli, Walukiewicz, Zappa;CENTROCAMPISTI – Marin, Nainggolan, Oliva;ATTACCANTI – Cerri, Joao Pedro, Pavoletti, Pereiro, Simeone, Tramoni. CLICCA QUI PER I convocati DELLA Lazio Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) L’allenatore rossoblù Eusebio Diha diramato la lista deiin vista di. La lista di SimoneEusebio Di, allenatore del, ha reso nota la lista deiper il match di domani dell’Olimpico contro la. Ci sono i due nuovi acquisti Daniele Rugani e Kwadwo Asamoah. PORTIERI – Aresti, Cragno, Vicario;DIFENSORI – Asamoah, Calabresi, Carboni, Godin, Lykogiannis, Rugani, Tripaldelli, Walukiewicz, Zappa;CENTROCAMPISTI – Marin, Nainggolan, Oliva;ATTACCANTI – Cerri, Joao Pedro, Pavoletti, Pereiro, Simeone, Tramoni. CLICCA QUI PER IDELLALeggi su Calcionews24.com

lazio24h : Lazio, i convocati per il Cagliari: torna Caicedo - sportli26181512 : #Lazio-Cagliari, i convocati di Simone Inzaghi: ok Caicedo: Sono 22 i calciatori chiamati dal tecnico biancoceleste… - Solo_La_Lazio : ?? Ecco i convocati di #Inzaghiv per #LazioCagliari ?? C'è anche Stefan #Radu ?? Leggi qui l'elenco ?? - frateiacci : Lazio Cagliari – I convocati di Inzaghi: Ok Caicedo, Strakosha e Cataldi ancora Out.: - LALAZIOMIA : Lazio-Cagliari, i convocati biancocelesti di mister Inzaghi -