Renato Pozzetto e la scomparsa della moglie Brunella: "Non la sogno, questo mi addolora molto. Vorrei rivederla" (Di sabato 6 febbraio 2021) Renato Pozzetto torna al cinema a 80 anni ma in un ruolo drammatico. Un po' come era già successo con Massimo Boldi e Christian De Sica l'artefice del carpiato recitativo è Pupi Avati. Con Lei mi parla ancora, in onda su Sky dall'8 febbraio, Pozzetto diventa Giuseppe "Nino" Sgarbi, anziano signore dalla difficile deambulazione, un po' annebbiato nei ricordi, ma ancora molto innamorato della propria compagna (qui interpretata da Stefani Sandrelli) che dopo pochi minuti di film morirà in ospedale lasciando un vuoto incolmabile. Il film è tratto dallo splendido, levigato e intimo libro di Giuseppe Sgarbi (papà del critico d'arte Vittorio e dell'editrice Elisabetta) che non è altro che un dialogo commovente e delicato con l'amata che non c'è più. Il film fatica dannatamente a stare sul livello del libro ...

