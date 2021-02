Stop ai servizi premium a pagamento sulle sim senza l’ok del cliente (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un sistema a semaforo per comparare le offerte in fibra (Pixabay)Stop ai servizi premium in abbonamento collegati alle sim. Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all’esito di una consultazione pubblica, ha approvato le nuove regole per il blocco e l’attivazione di tutti i servizi premium in abbonamento forniti sia attraverso sms/mms, sia tramite connessione dati su reti mobili. Con la sola esclusione di una serie di servizi di vasta diffusione erogati tramite sms, che permettono all’utente di effettuare donazioni solidali, accedere a servizi bancari, postali, di mobile ticketing e di televoto, la delibera adottata dal Consiglio, relatore il commissario Antonello Giacomelli, mira a garantire un’attivazione consapevole e documentabile di tutti i ... Leggi su wired (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un sistema a semaforo per comparare le offerte in fibra (Pixabay)aiin abbonamento collegati alle sim. Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all’esito di una consultazione pubblica, ha approvato le nuove regole per il blocco e l’attivazione di tutti iin abbonamento forniti sia attraverso sms/mms, sia tramite connessione dati su reti mobili. Con la sola esclusione di una serie didi vasta diffusione erogati tramite sms, che permettono all’utente di effettuare donazioni solidali, accedere abancari, postali, di mobile ticketing e di televoto, la delibera adottata dal Consiglio, relatore il commissario Antonello Giacomelli, mira a garantire un’attivazione consapevole e documentabile di tutti i ...

