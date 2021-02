Musica, le good vibes dei Foo Fighters (Di venerdì 5 febbraio 2021) Fa piacere in tempi come questo ascoltare un album pieno di "buone vibrazioni". Il disco in questione è "Medicine at Midnight", decimo titolo della carriera dei Foo Fighters che in studio di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 5 febbraio 2021) Fa piacere in tempi come questo ascoltare un album pieno di "buone vibrazioni". Il disco in questione è "Medicine at Midnight", decimo titolo della carriera dei Fooche in studio di ...

Probabilmente il feeling positivo dipende dal fatto che "Medicine at Midnight" sia stato completato prima del lockdown ma in questi nove solchi, per poco più di 30 minuti di musica, scorre un ...

Non ci sarà musica su un Pianeta morto

...della musica pop mondiale, ha espresso più volte nel corso di interviste la propria preoccupazione, ai limiti del terrore, dei cambiamenti climatici. Pubblicando il video della sua all the good girls ...

L'intento di Dave Grohl e compagni è molto chiaro: accentuare l'aspetto pop del loro repertorio, quasi volessero esprimere la voglia di cantare con il pubblico le loro canzoni. Probabilmente il feelin ...

Da Billie Eilish a Lana del Rey, dai Massive Attack a Childish Gambino. I musicisti lottano per il clima. In Italia Brusco pubblica Isola di plastica ...

