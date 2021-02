Genoa | Ballardini | «Il Napoli è una squadra europea Shomurodov? Valutiamo domani»

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Davide, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. Le sue parole Davide, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. Le sue parole.– «Ildovrà fare una partita facendo tutte le cose fatte bene. Non sarà facile perchè giochiamo contro unache ha uno spessore di altissimo livello dal punto di vista fisico, tecnico e anche dal punto di vista tattico sono molto ben preparati. Detto questo, ilsa che deve esprimersi al meglio nelle due fasi della partita. Per me ilè una. Si presenta con tanti giocatori ...

Commenta per primo Davide, allenatore del, parla in vista della sfida contro il Napoli: 'Ildovrà fare una partita facendo tutte le cose fatte bene. Non sarà facile perché giochiamo contro una squadra ...Poche sorprese anche nel reparto arretrato del, anche senutre forti speranze di recuperare Cristian Zapata. In ogni caso il centrale colombina non sarà domani schierato come ...Dopo il pareggio al Maradona con l’Atalanta, domani il Napoli sfiderà alle 20:45 il Genoa al Ferraris. La squadra di Ballardini è reduce da quattro risultati utili consecutivi, con 3 vittorie e 1 pare ...«Giocheremo contro una squadra che ha uno spessore elevato tecnico, fisico e dal punto di vista tattico. Dovremo fare tutte le cose in maniera perfetta». Davide Ballardini ...