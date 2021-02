(Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - L'vince 2-0 sul campo dellanell'anticipo della seconda giornata di ritorno della Serie A e sale al primo posto in, scavalcando il Milan che giocherà domenica contro il Crotone. Ipassano al Franchi con le reti di Barella 831') e Perisic (52'). Il successo consente alla formazione di Conte di salire a 47 punti e di strappare almeno provvisoriamente il primato al Milan, a quota 46.

SkySport : FIORENTINA-INTER 0-2 Risultato finale ? ? #Barella (31') ? #Perisic (52') ?? - MediasetTgcom24 : Serie A, Fiorentina-Inter 0-2: nerazzurri in vetta grazie a Barella e Perisic #calcio - Gazzetta_it : #Inter, tre punti d’oro con #Barella e #Perisic: 2-0 sulla #Fiorentina e sorpasso sul Milan #SerieA - TV7Benevento : Calcio: Fiorentina-Inter 0-2, nerazzurri primi in classifica... - ggittoss : RT @Fantacalcio: Fiorentina-Inter, Prandelli: 'Con un pizzico di fortuna potevamo pareggiare' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Fiorentina

FIRENZE - L'Inter batte 2 - 0 lacon i gol di Barella e Perisic e vola momentaneamente in vetta alla classifica, conquistando un successo che al Franchi in campionato mancava dal 2014. Al termine della sfida Cristian ...in tribuna perché squalificato, ma si fa sentire eccome. Antonio Conte ha seguito da lontano la sua Inter nella trasferta del Franchi contro lae ha trovato il modo di comunicare con il vice Stellini . Sui social impazza la foto che ritrae il tecnico nerazzurro mentre strappa l'auricolare dalle mani del collaboratore urlando a gran ...“Abbiamo avuto una buona reazione al primo svantaggio. Dobbiamo riconoscere la forza dell’avversario, anche se con un po’ di fortuna potevamo pareggiare. La vittoria dell’Inter tuttavia è meritata. Ab ...(ANSA) – ROMA, 05 FEB – “Abbiamo avuto una buona reazione dopo il gol, dopo il 2-0 ci siamo abbattuti un po’ troppo: l’Inter ha tecnica e profondità, è una squadra forte e ha vinto meritatamente. Avre ...