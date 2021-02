Raffaella Fico da impazzire: l’intimo rosso scatena la passione dei follower (Di giovedì 4 febbraio 2021) Raffaella Fico ha scatenato la passione dei follower di Instagram con una foto in intimo rosso che ha fatto rapidamente il giro del web La showgirl bella da perdere il fiato su Instagram con un post che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione. Da tempo ormai l’ex di Mario Balotelli è un personaggio pubblico molto L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 4 febbraio 2021)hato ladeidi Instagram con una foto in intimoche ha fatto rapidamente il giro del web La showgirl bella da perdere il fiato su Instagram con un post che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione. Da tempo ormai l’ex di Mario Balotelli è un personaggio pubblico molto L'articolo proviene da Leggilo.org.

lakers751 : Raffaella Fico New Photo - ToninoCogoni : RT @La7tv: #omnibus @raffaellapaita (Italia Viva) spiega perché è saltato il tavolo di confronto sul #programma organizzato da #Fico: 'Vole… - ilbianconerocom : Raffaella Fico: 'Ronaldo gentiluomo, non sapevo chi fosse. Io e Georgina...' FOTO - katiasantange11 : RT @La7tv: #omnibus @raffaellapaita (Italia Viva) spiega perché è saltato il tavolo di confronto sul #programma organizzato da #Fico: 'Vole… - LaFuggitiva_ : @elvireadele Il paragone a Raffaella Fico non sarebbe arrivato se avessi avuto i pantaloni e non la mascherina, diciamocelo -