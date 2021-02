Il problema che l’Inter non ha intenzione di risolvere (Di giovedì 4 febbraio 2021) l’Inter ha un problema e non ha intenzione di risolverlo: le strategie della società davanti alle difficoltà degli ultimi mesi Seconda in campionato, fuori dall’Europa League e sotto nella semifinale di Coppa Italia. La stagione dell’Inter è caratterizzata da alti e bassi con Lukaku e compagni che alternano prove di forza a rovinose cadute. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 4 febbraio 2021)ha une non hadi risolverlo: le strategie della società davanti alle difficoltà degli ultimi mesi Seconda in campionato, fuori dall’Europa League e sotto nella semifinale di Coppa Italia. La stagione delè caratterizzata da alti e bassi con Lukaku e compagni che alternano prove di forza a rovinose cadute. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ItaliaViva : Ogni volta che abbiamo sollevato un problema c'è stato detto che lo facevamo per posti e per poltrone, ma ad essere… - amnestyitalia : Sconcertanti dati Istat: a dicembre, 101 mila lavoratori in meno, di cui 99 mila sono donne. Un problema serio e gr… - pietroraffa : Io vorrei esultare, perché #Draghi premier sarebbe una notizia splendida (sarebbe, perché mai dire mai). Tuttavia I… - BlondeGirl__96 : RT @lunatiqe: il problema è la toxic masculinity interiorizzata che avete secondo la quale un uomo non può toccare un altro uomo, non può b… - lucafm84 : @FrancescoOrdine Il problema dell'uno vale uno è che all'atto pratico è stato un uno vale l'altro... -