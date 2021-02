Chiellini su Ibrahimovic: «All’Inter nemico assoluto, poi semplice avversario» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giorgio Chiellini ha parlato della sua rivalità con Zlatan Ibrahimovic Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, in una lunga intervista a So Foot ha parlato anche della sua rivalità con Zlatan Ibrahimovic. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE «Devo trovare un rivale per dare il meglio. Stimo molto Zlatan, ci rispettiamo. Eravamo compagni nella mia prima stagione alla Juve. Mai avuto paura di affrontarlo, mai fatto un passo indietro. È diventato nemico assoluto passando All’Inter, poi semplice avversario al Milan o in Nazionale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giorgioha parlato della sua rivalità con ZlatanGiorgio, difensore della Juventus, in una lunga intervista a So Foot ha parlato anche della sua rivalità con Zlatan. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE «Devo trovare un rivale per dare il meglio. Stimo molto Zlatan, ci rispettiamo. Eravamo compagni nella mia prima stagione alla Juve. Mai avuto paura di affrontarlo, mai fatto un passo indietro. È diventatopassando, poial Milan o in Nazionale». Leggi su Calcionews24.com

