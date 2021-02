Ultime Notizie Roma del 03-02-2021 ore 19:10 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano bisogna vincere la pandemia completare la campagna vaccinale offrire risposte ai problemi quotidiani rilanciare il paese Queste sono le sfide è uno dei passaggi del breve discorso del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi ha pronunciato dopo il colloquio con Mattarella sottolineando che la consapevolezza delle emergenze richiede risposte all’altezza della situazione con questa speranza ha detto che risponde all’appello del capo dello Stato draghi che ha accettato l’incarico per la formula della Riserva si è detto fiducioso che dal confronto con i partiti con i gruppi parlamentari le forze sociali emerga unità e capacità di dare una risposta al responsabile in uno dei passaggi non ha mancato di ricordare che abbiamo a disposizione le risorse ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 febbraio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano bisogna vincere la pandemia completare la campagna vaccinale offrire risposte ai problemi quotidiani rilanciare il paese Queste sono le sfide è uno dei passaggi del breve discorso del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi ha pronunciato dopo il colloquio con Mattarella sottolineando che la consapevolezza delle emergenze richiede risposte all’altezza della situazione con questa speranza ha detto che risponde all’appello del capo dello Stato draghi che ha accettato l’incarico per la formula della Riserva si è detto fiducioso che dal confronto con i partiti con i gruppi parlamentari le forze sociali emerga unità e capacità di dare una risposta al responsabile in uno dei passaggi non ha mancato di ricordare che abbiamo a disposizione le risorse ...

