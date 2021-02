Stefania Orlando svela quando uscirà dal GF Vip | “Ecco la mia decisione ufficiale” – VIDEO

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) A meno di un mese dalla fine del Grande Fratello Vip e già con due nomi in finale, c’è chi ancora discute sull’eventualità di uscire preventivamente. Ormai manca sempre meno alla conclusione di questa lunga avventura iniziata lo scorso settembre e che si concluderà diversi mesi dopo, il primo marzo prossimo., intanto, nelle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

A entrare in bagno, però, è Tommaso Zorzi che trovando il bigliettino chiamae i due iniziano a commentare. A quel punto Andrea Zelletta e Samantha de Grenet riferiscono tutto alla ...legge la lettera Ed ecco, infatti, che il foglietto è finito nelle mani di Tommaso Zorzi eche, quindi, non vedono l'ora di scoprire qualche dettaglio in più. ...Stefania Orlando svela quando uscirà dal GF Vip: "La mia decisione ufficiale", conversazione con Tommaso e Maria Teresa, il video.Gf Vip, il brutto gesto di Tommaso Zorzi contro Maria Teresa Ruta. Fan furiosi: «Siete un branco...». Oggi pomeriggio, nella Casa i concorrenti si sono cimentati in una prova ...