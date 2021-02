Roma, incontro tra Dzeko e Fonseca: ecco cosa succederà adesso (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dzeko e Fonseca si sono lasciati alle spalle gli screzi: l’incontro ha dato gli effetti sperati dalla Roma, a pochi giorni dalla Juventus Pace fatta tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca. L’attaccante bosniaco rientrato ieri in gruppo ha chiarito pure con il tecnico portoghese pertanto la Roma potrà contare su di lui da qui al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 febbraio 2021)si sono lasciati alle spalle gli screzi: l’ha dato gli effetti sperati dalla, a pochi giorni dalla Juventus Pace fatta tra Edine Paulo. L’attaccante bosniaco rientrato ieri in gruppo ha chiarito pure con il tecnico portoghese pertanto lapotrà contare su di lui da qui al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

