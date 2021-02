Non solo Covid e vaccini, Draghi si deve “smazzare” tutti i flop di Conte. Ecco i dossier più spinosi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non solo lotta alla pandemia, vaccini e tenuta sociale, con lo snodo critico della fine del blocco dei licenziamenti, come indicato dal Presidente della Repubblica. Mario Draghi, qualora dovesse formare un suo governo, si troverebbe sul tavolo anche altri e complessi dossier. Si tratta di una lunga lista di questioni cruciali lasciati irrisolte dal governo Conte, tra lotte interne e incapacità: dalla Rete unica, all’Ilva, da Alitalia, ad Autostrade, fino al tasto delicatissimo delle nomine. tutti i dossier sul tavolo di Draghi Anche su questo terreno si dovrà misurare, eventualmente, il presidente incaricato, che per ovvie ragioni nel suo breve discorso dopo l’incontro con Mattarella si è limitato a riepilogare gli obiettivi immediati elencati dal capo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nonlotta alla pandemia,e tenuta sociale, con lo snodo critico della fine del blocco dei licenziamenti, come indicato dal Presidente della Repubblica. Mario, qualora dovesse formare un suo governo, si troverebbe sul tavolo anche altri e complessi. Si tratta di una lunga lista di questioni cruciali lasciati irrisolte dal governo, tra lotte interne e incapacità: dalla Rete unica, all’Ilva, da Alitalia, ad Autostrade, fino al tasto delicatissimo delle nomine.sul tavolo diAnche su questo terreno si dovrà misurare, eventualmente, il presidente incaricato, che per ovvie ragioni nel suo breve discorso dopo l’incontro con Mattarella si è limitato a riepilogare gli obiettivi immediati elencati dal capo ...

