Ferrero | “Amo Ranieri e Quagliarella ma per i rinnovi c’è tempo”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Intervistato da Sky Sport, il presidente della Sampdoria, Fabrizio, ha parlato in merito alla questionedi. Queste le sue parole: “? Per me è una persona speciale, importante, ma per parlare di rinnovo c’è? È uguale a, lo amo, ma dobbiamo aspettare per il rinnovo. Ora stanno facendo bene, più avanti ne parleremo”. Foto: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

