Draghi  e la partita dei numeri a Camera e Senato

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI - I partiti si interrogano sul sostegno a Mario Draghi, incaricato dal Presidente della Repubblica di formare un nuovo governo per portare in sicurezza il Paese attraversato dalla crisi economica, sanitaria e sociale. Se i mercati azionari sembrano aver già accordato la fiducia all'ex presidente della Banca centrale europea, come dimostrano gli indici della Borsa e il netto calo dello spread, nei palazzi della politica si valutano le prospettive future e già da ieri sera, subito dopo l'annuncio del Colle, si pesano le dichiarazioni dei leader per capire se Draghi avrà o meno il via libera del Parlamento. Il no a elezioni anticipate in piena emergenza Covid e con il dossier sul Recovery fund ancora aperto, e la scelta di dare vita a un esecutivo istituzionale ha dato l'avvio alla reazione dei partiti. Nelle segreterie si guarda al pallottoliere per verificare se il nascente ...