Daniela Collu fidanzata? Cosa sapere su lei e Frenetik (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La blogger Daniela Collu, che abbiamo conosciuto grazie alla conduzione di X-Factor, sarebbe fidanzata: Cosa sapere su lei e Frenetik. (Instagram)Daniela Collu, la blogger che abbiamo imparato a conoscere in televisione grazie a X-Factor, sarebbe fidanzata. La scrittrice che per diversi anni ha condotto l’Extrafactor e lo Strafactor starebbe infatti con un noto produttore musicale, conosciuto soprattutto nell’ambiente del rap e della trap. Leggi anche –> Uomini e Donne: Sophie Codegoni e Matteo Ranieri sono già una coppia? La romana classe 1982, conosciuta su internet anche come Stazzitta, dal nome del suo blog, starebbe infatti con Daniele Mungai, in arte Frenetik. Lui è insieme a Daniele Dezi il ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La blogger, che abbiamo conosciuto grazie alla conduzione di X-Factor, sarebbesu lei e. (Instagram), la blogger che abbiamo imparato a conoscere in televisione grazie a X-Factor, sarebbe. La scrittrice che per diversi anni ha condotto l’Extrafactor e lo Strafactor starebbe infatti con un noto produttore musicale, conosciuto soprattutto nell’ambiente del rap e della trap. Leggi anche –> Uomini e Donne: Sophie Codegoni e Matteo Ranieri sono già una coppia? La romana classe 1982, conosciuta su internet anche come Stazzitta, dal nome del suo blog, starebbe infatti con Daniele Mungai, in arte. Lui è insieme a Daniele Dezi il ...

stazzitta : RT @naporso_capo: quando hai finito di ascoltare l'audiolibro #VolevoSoloCamminare di Daniela Collu @stazzitta e l'unica cosa che continui… - naporso_capo : quando hai finito di ascoltare l'audiolibro #VolevoSoloCamminare di Daniela Collu @stazzitta e l'unica cosa che con… - frigobar__ : @jemenfous_____ Anche io la ho vista, pure quella con Enzo Miccio, non riesco a sltrovare da nessuna parte quella con Daniela Collu però - SuperSoftMeg : @gatawaymar @robspodium purtroppo in alcuni casi meditazione e yoga non bastano e bisogna “scavare più a fondo” con… - cazzimieigrazie : Quanto vorrei che ci fosse anche Daniela Collu adesso MAAAAAMMAAA MIAAAA CHE SPETTACOLO #tzvip #TZLATESHOW -