Call of Duty Warzone e la piaga dei cheater: bannati oltre 60.000 account tra pesanti critiche e pro che abbandonano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A seguito degli eventi di un torneo Call of Duty andato storto e di uno streamer che annunciava la fine della sua carriera in Warzone, Activision ha rivelato di aver bannato oltre 60.000 account di recente. La mossa arriva dopo settimane di protesta della community per il fatto che le lobby di Warzone e Black Ops Cold War sono state invase giocatori utilizzando nuovi cheat software e mod. "Non c'è posto per chi bara", ha detto Raven Software in una lettera pubblica ai fan. "Siamo impegnati in questa causa. Stiamo ascoltando e non ci fermeremo nei nostri sforzi". Ha continuato lo sviluppatore, affermando che la "tecnologia di rilevamento" cheat è attualmente in fase di sviluppo, nella speranza di ban più "tempestivi". La dichiarazione arriva dopo la battaglia in corso con gli hacker sin ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A seguito degli eventi di un torneoofandato storto e di uno streamer che annunciava la fine della sua carriera in, Activision ha rivelato di aver bannato60.000di recente. La mossa arriva dopo settimane di protesta della community per il fatto che le lobby die Black Ops Cold War sono state invase giocatori utilizzando nuovi cheat software e mod. "Non c'è posto per chi bara", ha detto Raven Software in una lettera pubblica ai fan. "Siamo impegnati in questa causa. Stiamo ascoltando e non ci fermeremo nei nostri sforzi". Ha continuato lo sviluppatore, affermando che la "tecnologia di rilevamento" cheat è attualmente in fase di sviluppo, nella speranza di ban più "tempestivi". La dichiarazione arriva dopo la battaglia in corso con gli hacker sin ...

crispi182 : Call of Duty Warzone - Escuadron Suicida - PPTeamCODMobile : @PPTeamAria No me gusta Zelda prefiero Call of Duty Warzone - peligrosopaul : Echa un vistazo a Call of duty Warzone - itsrainingmen98 : Qualcuno ha Call Of duty? Se vi va potremmo giocare qualche volta - Call_Of_Duty_63 : @Corriere Ma i vaccini li abbiamo? -