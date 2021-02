Alphabet | nel 2020 ricavi in crescita del 13% spinti dalla pubblicità

xtbit : Calendario economico: •I mercati europei aprono al rialzo, l'argento scende •Si prevede una contrazione dell'econ… -

Ultime Notizie dalla rete : Alphabet nel

Il Messaggero

Il fatturato di(la holding di Google ) è stato di 56,9 miliardiquarto trimestre 2020 , crescendo del 23% rispetto allo stesso periodo del 2019 (quando era salito del 17%). Ciò ha portato i ricavi ...Sugli scudi Amazon (+1,11%) e(+1,38%)giorno della pubblicazione dei risultati trimestrali (i dati sono stati comunicati dopo la chiusura di Wall Street). Tra gli altri titoli in ...Dopo un'altra seduta in netto recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, apprezzatosi dell'1,57% martedì), alla riapertura degli scambi in ...U.S. stocks earlier closed higher for a second session. Treasury yields edged up amid a move to fast track a U.S. stimulus plan. Elsewhere, oil traded at its highest in over a year on tightening ...