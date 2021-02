Telese | bimbo di 4 anni positivo al Covid | chiuso asilo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTerme (Bn) – Il sindaco diTerme, GiovCaporaso, è stato costretto a emettere un’ordinanza per sancire la chiusura della Scuola dell’Infanzia di via Papa GiovXXIII nelle giornate di oggi e domani. L’istituto necessità infatti di un intervento di sanificazione, in quanto è stata riscontrata la positività al-19 di un bambino di quattro. Una scoperta che i genitori dei bambini avrebbero fatto questa mattina stessa, accompagnando i figli all’. Davanti alla scuola avrebbero appreso la notizia e adesso i compagni di classe dovranno osservare i canonici 14 giorni di quarantena fiduciaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.