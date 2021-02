Inter-Juventus | programma e telecronisti Rai semifinale andata Coppa Italia 2020 2021

juventusfc : ?? «Voglio vedere una squadra consapevole della sua forza» ?? Le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di… - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Calvarese a dirigere #InterJuventus di Coppa Italia ?? - juventusfc : Quando il Derby d'Italia è in Coppa... ?? #BlackAndWhiteStories ?? - misorecordsuk : Da Barella-Lautaro a De Ligt: Inter-Juve da generazione Z #Juve #Juventus - misorecordsuk : Coppa Italia, Inter-Juve: altro duello per la finale e per lo scudetto #Juve #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juventus

Goal.com

Commenta per primo(calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno) è una gara valevole per l'andata delle semifinali in Coppa Italia. Conte deve fare a meno di due pedine fondamentali nel suo ...si ritrovano faccia a faccia a San Siro per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Per Conte tradizionale 3 - 5 - 2 con Martinez e Sanchez in attacco (Lukaku squalificato), Darmian e ...Il 2 febbraio del 2014 la Juventus affronta l'Inter allo Stadium di Torino. Con un 3-1 senza storia la squadra di Antonio Conte spazza via i deludenti nerazzurri di Walter Mazzarri e si impone grazie ...Grande sfida al Meazza: è Derby d'Italia per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Dopo aver eliminato il Milan ai quarti, l'Inter affronta la Juve: primo match stasera a Milano, ritorno fra una set ...