Beautiful | anticipazioni 2 febbraio 2021 | la richiesta di Liam

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 2 febbraio 2021)con la disperazione di Hope e unache lascerà Brooke senza parole. La disperazione di Hope Trama puntataoggi 2con una Hope che oramai non riesce più a contenere tutta la sua disperazione per quanto accaduto. Ricordiamo che la ragazza si trovava alla Forrester con Thomas, per una cena speciale insieme al piccolo Douglas. Il piccolo è stato allontanato in un'altra stanza mentre Thomas ha firmato i documenti dell'adozione da dare a Hope. Ma Forrester non ha alcuna intenzione di darglieli se non in cambio di una serata in intimità solo con lei: la ragazza lo respinge con forza e dopo una breve sfuriata i due si trovano nella stanza dove c'è la vasca piena di acido - fatta ...