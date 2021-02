Amazon: Jeff Bezos dice addio all'incarico di CEO (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Jeff Bezos ha annunciato che in estate passerà l'incarico di CEO di Amazon ad Andy Jassy, pur rimanendo coinvolto in varie attività della società. Jeff Bezos ha annunciato che lascerà il ruolo di CEO di Amazon, assumendo la carica di direttore esecutivo, e il suo erede sarà Andy Jassy, attualmente amministratore delegato di Amazon Web Services. La società, per ora, non ha rivelato una data precisa prevista per il passaggio di consegne annunciato con una lettera inviata ai dipendenti. Jeff Bezos, nella missiva inviata allo staff, ha dichiarato: "Sono entusiasta nell'annunciare che nel terzo trimestre passerò la carica di Amministratore Delegato ad Andy Jassy. Nel ruolo di direttore esecutivo intendo concentrare le mie ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 febbraio 2021)ha annunciato che in estate passerà l'di CEO diad Andy Jassy, pur rimanendo coinvolto in varie attività della società.ha annunciato che lascerà il ruolo di CEO di, assumendo la carica di direttore esecutivo, e il suo erede sarà Andy Jassy, attualmente amministratore delegato diWeb Services. La società, per ora, non ha rivelato una data precisa prevista per il passaggio di consegne annunciato con una lettera inviata ai dipendenti., nella missiva inviata allo staff, ha dichiarato: "Sono entusiasta nell'annunciare che nel terzo trimestre passerò la carica di Amministratore Delegato ad Andy Jassy. Nel ruolo di direttore esecutivo intendo concentrare le mie ...

fattoquotidiano : Jeff Bezos lascia la carica di amministratore delegato di Amazon: al suo posto Andy Sassy - repubblica : Amazon, Andy Sassy è il nuovo Ceo. Jeff Bezos diventa presidente esecutivo - Open_gol : Jeff Bezos non è più Ceo di Amazon: così avrà «tempo ed energia per concentrarsi sul Day 1 Fund, il Bezos Earth Fun… - frrmarco : RT @AleSans1: Jeff Bezos lascia Amazon. Convocato da Mattarella per domattina alle 11:00. Coincidenze1?! - jackfollasb : Amazon, Andy Jassy è il nuovo Ceo. Jeff Bezos diventa presidente esecutivo -