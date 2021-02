Alexandria Ocasio-Cortez racconta di essere stata vittima di una violenza sessuale

(Di martedì 2 febbraio 2021) Classe 1989, nata e cresciuta nel quartiere Bronx di New York, la politica statunitense Alexandria Ocasio-Cortez ha raccontato al canale televisivo Valley Central di essere stata vittima di un’aggressione sessuale in passato. Nessun dettaglio ulteriore sull’episodio in questione, solo il dolore e l’impossibilità di dimenticarlo:«Ho subito un’aggressione sessuale e non ne ho parlato con molte persone nella mia vita ma quando subisci un trauma affiorano quelli passati».

Nascosta nel bagno del suo ufficio durante l'assalto al Congresso lo scorso 6 gennaio, terrorizzata, mentre un uomo prendeva a pugni la porta urlando: 'Lei dov'è? Lei dov'è?', Alexandria Ocasio-Cortez ha temuto di morire. È quanto raccontato dalla stessa deputata democratica in una seguitissima diretta su Instagram. 'Ho pensato che quella fosse la fine per me', confessa la giovane parlamentare newyorkese, esponente del Partito Democratico Usa, che ha rievocato l'assalto al Congresso del 6 gennaio e fatto sapere di aver subito un'aggressione sessuale in passato.