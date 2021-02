UFFICIALE Ounas al Crotone: Stroppa ha il suo attaccante (Di lunedì 1 febbraio 2021) Adam Ounas prende il suo destino in mano e dice sì al Crotone: l’algerino, dopo vari ripensamenti, firma con la squadra di Stroppa Adam Ounas rompe finalmente gl indugi e firma per il Crotone. Un affare arrivato all’ultimo minuto dopo l’inserimento del Nantes che ha fatto tentennare l’attaccante algerino. Il sito della Lega ha svelato poi tutte le operazioni: Ounas è tornato al Napoli dal Cagliari che lo ha girato poi in prestito al Crotone. Stroppa dunque trova l’attaccante di cui aveva bisogno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Adamprende il suo destino in mano e dice sì al: l’algerino, dopo vari ripensamenti, firma con la squadra diAdamrompe finalmente gl indugi e firma per il. Un affare arrivato all’ultimo minuto dopo l’inserimento del Nantes che ha fatto tentennare l’algerino. Il sito della Lega ha svelato poi tutte le operazioni:è tornato al Napoli dal Cagliari che lo ha girato poi in prestito aldunque trova l’di cui aveva bisogno. Leggi su Calcionews24.com

CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: UFFICIALE - Adam #Ounas interrompe il prestito con il #Cagliari e si trasferisce al #Crotone fino a fine stagione - SimoneGuadagnoo : UFFICIALE - Adam #Ounas interrompe il prestito con il #Cagliari e si trasferisce al #Crotone fino a fine stagione - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Ounas in prestito al Crotone - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Ounas in prestito al Crotone - NCN_it : #UFFICIALE – #CROTONE, ECCO #OUNAS: L'ALGERINO ARRIVA IN PRESTITO DAL #NAPOLI #Calciomercato -