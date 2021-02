Pubblico, eventi e programmi collegati al Festival, il protocollo della Rai per Sanremo 2021 (Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ pronto il protocollo della Rai per il Festival di Sanremo 2021. Il documento dovrà essere valutato dal Cts. ROMA – E’ pronto il protocollo della Rai per il Festival di Sanremo 2021. Il documento, come riportato dall’AdnKronos, nella giornata di martedì 2 febbraio dovrebbe essere inviato al Cts per una valutazione. Il Comitato tecnico-scientifico si pronuncerà entro il fine settimana. Gli esperti hanno rassicurato sullo svolgimento della kermesse canora. E le regole stringenti decise da viale Mazzini dovrebbero avere il via libera del Cts. La nota dell’azienda Ad anticipare il documento è stata la stessa Rai con una breve nota: “Riteniamo che la 71esima edizione del ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ pronto ilRai per ildi. Il documento dovrà essere valutato dal Cts. ROMA – E’ pronto ilRai per ildi. Il documento, come riportato dall’AdnKronos, nella giornata di martedì 2 febbraio dovrebbe essere inviato al Cts per una valutazione. Il Comitato tecnico-scientifico si pronuncerà entro il fine settimana. Gli esperti hanno rassicurato sullo svolgimentokermesse canora. E le regole stringenti decise da viale Mazzini dovrebbero avere il via libera del Cts. La nota dell’azienda Ad anticipare il documento è stata la stessa Rai con una breve nota: “Riteniamo che la 71esima edizione del ...

