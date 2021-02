Ora Pfizer e AstraZeneca promettono all'Ue massicce dosi aggiuntive (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il laboratorio tedesco BioNTech ha annunciato un’accelerazione delle consegne all’Unione Europea del vaccino contro Covid-19 sviluppato con l’americana Pfizer, promettendo fino a 75 milioni di dosi aggiuntive nel secondo trimestre. I due partner prevedono di “aumentare le consegne dalla settimana del 15 febbraio” e fornire “la quantità di dosi a cui ci siamo impegnati nel primo trimestre” nonché “fino a 75 milioni di dosi aggiuntive all’Unione Europea nel secondo trimestre “nell’ambito dei contratti esistenti, ha spiegato Sierk Poetting, chief financial officer, in una dichiarazione inoltrata ad Afp. Buone notizie anche sul fronte AstraZeneca. L’Ue, infatti, afferma che la casa farmaceutica britannica ha accettato di fornire 9 milioni di dosi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il laboratorio tedesco BioNTech ha annunciato un’accelerazione delle consegne all’Unione Europea del vaccino contro Covid-19 sviluppato con l’americana, promettendo fino a 75 milioni dinel secondo trimestre. I due partner prevedono di “aumentare le consegne dalla settimana del 15 febbraio” e fornire “la quantità dia cui ci siamo impegnati nel primo trimestre” nonché “fino a 75 milioni diall’Unione Europea nel secondo trimestre “nell’ambito dei contratti esistenti, ha spiegato Sierk Poetting, chief financial officer, in una dichiarazione inoltrata ad Afp. Buone notizie anche sul fronte. L’Ue, infatti, afferma che la casa farmaceutica britannica ha accettato di fornire 9 milioni di...

