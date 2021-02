In Manovra l’assegno unico per ogni figlio a carico | gli importi e a chi spetta

Leggi su open.online

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Entrato ufficialmente nella Legge di Bilancio,«si colloca in una cornice di interventi volti ad alleggerire il peso fiscale sulle famiglie» ha chiarito a gennaio il premier Giuseppe Conte in aula alla Camera spiegando che da «luglio 2021 sarà introdottomensile per famiglie con figli fino a 21 anni». Cos’è? A partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del ventunesimo anno del, o dei figli,famiglia riceveràmese un contributo economico che va dai 50 ai 250 euro.– che sarà in vigore da luglio 2021 – è una misura volta ad alleggerire la pressione economica sulle famiglie e sarà composto da una quota fissa, indicativamente attorno ai 100 euro, o ...