Grande Fratello arriva la squalifica: cosa è successo? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 potrebbe arrivare l’ennesima squalifica, ecco cosa è successo nella casa più spiata d’Italia nelle ultime ore. Grande Fratello Vip, Fonte foto: Facebook (@ GrandeFratello)Mai come quest’anno è stata invocata la squalifica, più volte nel corso dei mesi i concorrenti di questa edizione si sono macchiati di comportamenti che hanno fatto indignare l’opinione pubblica. In alcuni casi lo strumento dell’espulsione è stato utilizzato dal Grande Fratello Vip, in altri il pubblico è rimasto deluso nel veder restare all’interno del reality un concorrente a loro dire ‘scorretto’. LEGGI ANCHE>>> GF Vip, la ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella quinta edizione delVip 5 potrebbere l’ennesima, ecconella casa più spiata d’Italia nelle ultime ore.Vip, Fonte foto: Facebook (@)Mai come quest’anno è stata invocata la, più volte nel corso dei mesi i concorrenti di questa edizione si sono macchiati di comportamenti che hanno fatto indignare l’opinione pubblica. In alcuni casi lo strumento dell’espulsione è stato utilizzato dalVip, in altri il pubblico è rimasto deluso nel veder restare all’interno del reality un concorrente a loro dire ‘scorretto’. LEGGI ANCHE>>> GF Vip, la ...

trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - bonacomerpanee : RT @adorvoliver: Non so più che hashtag silenziare per non trovarmi il Grande fratello in tl - _withmyidols : RT @star3star3: Andrea: “si è parlato più di pierpaolo anche rispetto a tommaso. Tommaso che è il grande fratello” CROCCANTINO URLALOOO #t… -