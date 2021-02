Governo: Bellanova, ‘Draghi? non si metta in tritacarne chi non al tavolo’ (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Draghi? Dico di non tirare dentro il tritacarne persone che in questo momento non sono in questo tavolo”. Lo dice Teresa Bellanova di Iv al Tg4. Italia Viva “è per un Governo politico ma non a tutti i costi. Se ci sarà un sintesi sui contenuti, ci sarà un Governo politico altrimenti si andrà su un Governo istituzionale. Ma smettetela con questo richiamo minaccioso alle elezioni finalizzato soltanto a qualche parlamentare che passa da un fronte all’altro”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Draghi? Dico di non tirare dentro ilpersone che in questo momento non sono in questo tavolo”. Lo dice Teresadi Iv al Tg4. Italia Viva “è per unpolitico ma non a tutti i costi. Se ci sarà un sintesi sui contenuti, ci sarà unpolitico altrimenti si andrà su unistituzionale. Ma smettetela con questo richiamo minaccioso alle elezioni finalizzato soltanto a qualche parlamentare che passa da un fronte all’altro”. L'articolo CalcioWeb.

