Gasse ai frutti di mare | le ricette di Ivano Ricchebono

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Leaididi, la ricetta delle farfalle verdi con il basilico aidiper E’ sempre mezzogiorno. Anche oggi 1 febbraio 2021 come sempre leE’ sempre mezzogiorno ci deliziano dai primi piatti ai secondi e l’immancabile dolce. Oggi la ricetta didelle farfalle con idiè di certo da copiare. Ovvio che possiamo anche comprare la pasta fresca già pronta o usare la pasta che abbiamo in casa, basta preparare il sughetto con vongole, scampi e il resto e abbiamo una pasta aididavvero ottima. Non perdete questa e le altreE’ sempre ...