David Lynch annuncia che continuerà a condividere video su YouTube (Di martedì 2 febbraio 2021) Il regista David Lynch ha compiuto in un video il suo annuncio: per ora non interromperà i suoi annunci sul meteo e sui numeri del giorno. David Lynch ha svelato con un video che continuerà le sue previsioni del tempo e ad annunciare il numero del giorno. L'annuncio, che aveva suscitato entusiasmo tra i fan, che doveva compiere il regista era infatti legato alla sua attività su YouTube che aveva deciso di interrompere. David Lynch non ha quindi regalato degli aggiornamenti relativi a un possibile ritorno di Twin Peaks sugli schermi televisivi, a un eventuale progetto musicale o a un nuovo film, ipotesi che erano tra le più quotate tra i follower del regista. Il regista, nel suo messaggio, ha spiegato: ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 febbraio 2021) Il registaha compiuto in unil suo annuncio: per ora non interromperà i suoi annunci sul meteo e sui numeri del giorno.ha svelato con unchele sue previsioni del tempo e adre il numero del giorno. L'annuncio, che aveva suscitato entusiasmo tra i fan, che doveva compiere il regista era infatti legato alla sua attività suche aveva deciso di interrompere.non ha quindi regalato degli aggiornamenti relativi a un possibile ritorno di Twin Peaks sugli schermi televisivi, a un eventuale progetto musicale o a un nuovo film, ipotesi che erano tra le più quotate tra i follower del regista. Il regista, nel suo messaggio, ha spiegato: ...

InnocenceGracek : Gli aggiornamenti meteo da Los Angeles di David Lynch come ragione di vita. - tixta83 : Perché David Lynch si sta trasformando in Ezio Greggio? - neotaxidermista : o david lynch é normie - nunziaped : David Lynch ha poi annunciato? - lamentocontinuo : David lynch continua a trollarci tutti e noi mutissimi ?? The power -