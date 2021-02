Covid, sono positivi ma continuano ad aprire la pizzeria: nei guai i proprietari (Di lunedì 1 febbraio 2021) Molfetta. Erano positivi al Covid ma nonostante questo avevano aperto la loro pizzeria come se niente fosse. Un gesto che non è però sfuggito agli agenti della polizia locale di Molfetta, in provincia di Bari, che hanno denunciato la coppia di proprietari dell’attività commerciale per delitto colposo contro l’incolumità pubblica. Covid, positivi ma continuano ad aprire la pizzeria: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Molfetta. Eranoalma nonostante questo avevano aperto la lorocome se niente fosse. Un gesto che non è però sfuggito agli agenti della polizia locale di Molfetta, in provincia di Bari, che hanno denunciato la coppia didell’attività commerciale per delitto colposo contro l’incolumità pubblica.maadla: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

