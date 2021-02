Call of Duty: Warzone ha un bug che rende i giocatori invisibili (Di lunedì 1 febbraio 2021) Call of Duty: Warzone continua ad avere problemi con bug e glitch. L'ultimo glitch in Call of Duty: Warzone non è un'arma overpowered, in realtà è una skin che si può acquistare dal negozio in-game. Recentemente, un certo numero di giocatori ha riscontrato un problema in cui il loro aggressore appare invisibile. Dopo alcune indagini, è diventato chiaro che non si tratta di un problema tecnico, ma di un bug relativo a una particolare skin. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 1 febbraio 2021)ofcontinua ad avere problemi con bug e glitch. L'ultimo glitch inofnon è un'arma overpowered, in realtà è una skin che si può acquistare dal negozio in-game. Recentemente, un certo numero diha riscontrato un problema in cui il loro aggressore appare invisibile. Dopo alcune indagini, è diventato chiaro che non si tratta di un problema tecnico, ma di un bug relativo a una particolare skin. Leggi altro...

amantecnologia : ma sopratutto si spera venga rilasciato almeno il nome della software house principale di Call of Duty 2021.… - misteruplay2016 : ‘In Call of Duty Warzone non tolleriamo i cheater’: il messaggio di Activision scatena la polemica su Reddit - Eurogamer_it : #CODWarzone, un bug rende invisibili i giocatori. - Eurogamer_it : #CallofDutyWarzone invaso dai cheater e su Reddit parte la polemica dopo il messaggio di #Activision. - JBycesar : RT @MrxSoki: NUEVO VIDEO DE CALL OF DUTY MOBILE! A MATAR CON LA KATANA Y T.E.D.D. HARDWARE UPDATE! -