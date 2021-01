Giulia De Lellis condivide con la community un compleanno speciale (Di domenica 31 gennaio 2021) Giulia De Lellis si lascia andare tra emozione e parole d’amore per festeggiare il primo anno di vita del suo Tommy Dalla mezzanotte di ieri sera, Giulia De Lellis è in vena di celebrazioni e festeggiamenti. Oggi il suo Tommy spegne la prima candelina per i primi 365 giorni di vita e la giovane influencer non sta nella pelle tanta la gioia per questa ricorrenza. Tommy, all’anagrafe TommasoKovalsky, è il cagnolino che è entrato nella vita di Giulia De Lellis e Andrea Damante da quasi un anno oramai. Quando hanno deciso di prenderlo, i due stavano ancora insieme e Tommy riempiva le loro giornate e magari li allenava a diventare genitori di un bebè. Da quando si sono lasciati, Tommy vive una vita da figlio in affidamento condiviso. Passa i giorni sia con Giulia sia con ... Leggi su 361magazine (Di domenica 31 gennaio 2021)Desi lascia andare tra emozione e parole d’amore per festeggiare il primo anno di vita del suo Tommy Dalla mezzanotte di ieri sera,Deè in vena di celebrazioni e festeggiamenti. Oggi il suo Tommy spegne la prima candelina per i primi 365 giorni di vita e la giovane influencer non sta nella pelle tanta la gioia per questa ricorrenza. Tommy, all’anagrafe TommasoKovalsky, è il cagnolino che è entrato nella vita diDee Andrea Damante da quasi un anno oramai. Quando hanno deciso di prenderlo, i due stavano ancora insieme e Tommy riempiva le loro giornate e magari li allenava a diventare genitori di un bebè. Da quando si sono lasciati, Tommy vive una vita da figlio in affidamento condiviso. Passa i giorni sia consia con ...

Simy63957584 : Ma io posso scegliere un dentifricio e vedere che dietro c'è una frase firmata da Giulia De Lellis? No va bene tutt… - Commentatrice5 : SONO PIENAMENTE D'ACCORDO con Giulia De Lellis, io non capisco. Mi date sui nervi. #GFVIP #PRELEMI - uselessfancyboi : RT @pinkspacedude: Ero in doccia e stavo ascoltando Folklore e ho pensato a due cose sconvolgenti 1) Evermore mi piace più di Exile 2) TLG… - pinkspacedude : Ero in doccia e stavo ascoltando Folklore e ho pensato a due cose sconvolgenti 1) Evermore mi piace più di Exile 2… - AlbertoDiModic4 : Elisa visari (attuale fidanzata di damante) >>> giulia de lellis A MANI BASSEE -