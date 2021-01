Abraham Garcia ex di Giulia Salemi a Non è la D' Urso | ' E' nel mio cuore | a volte non mi sembra felice'

_giogioooooo_ : RT @alnomepensodopo: @GrandeFratello #gfvip Glassroom con Abraham Garcia per Giulia e Pierpaolo, per favore ????????????? Facciamo il 22% di sha… - mitam13novembre : RT @uncledrew_5: Abraham Garcia: “È una relazione molto speciale” Oppini: “Eh adesso sì” I COMMENTI DA VIPERA DI FRANCESCO SOTTO MI STEND… - SaraSanfi : RT @perchetendenzat: “ Abraham Garcia “: -Giulia è ancora nella mia testa e nel mio cuore- Alfonso organizza questa ennesima pagliacciata… - alnomepensodopo : @GrandeFratello #gfvip Glassroom con Abraham Garcia per Giulia e Pierpaolo, per favore ????????????? Facciamo il 22% di share #prelemi - ilpelucheditanc : RT @uncledrew_5: Abraham Garcia: “È una relazione molto speciale” Oppini: “Eh adesso sì” I COMMENTI DA VIPERA DI FRANCESCO SOTTO MI STEND… -

Ultime Notizie dalla rete : Abraham Garcia

ex della Salemi a non è la D'Urso: 'Giulia è nel mio cuore, a volte non mi sembra felice' . Professionista dei reality in passato è stato protagonista su Mtv Super Shore protagonista di ..., ex Giulia Salemi a Live non è la d'Urso 'Dalla Spagna arriva la star', con queste parole il promo di Live non è la d'Urso lancia uno degli ospiti di quest'ultima puntata ...Giulia Salemi, Abraham Garcia Arevalo a Live: "Sempre nella mia testa" Nella nuova puntata di Live Non è la D'Urso andata in onda il 31 gennaio 2021 tra i ...Abraham Garcia è una star in Spagna, ha vinto anche l'Isola dei Famosi, ma è molto conosciuto in Italia per essere l'ex di Elettra Lamborghini e Giulia Salemi. Simpatia ...