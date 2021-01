Sampdoria, Ranieri: “Avevamo in mente un’altra partita. Troppo facile per la Juve” (Di sabato 30 gennaio 2021) La Juventus si rivela un ostacolo insormontabile per la Sampdoria. I blucerchiati cadono per 2-0 e subiscono un brutto stop. Il campionato della formazione ligure, però, resta comunque ottimo a questo punto della stagione.caption id="attachment 1054713" align="alignnone" width="3543" Ranieri, getty/captionLE PAROLE DI RanieriIl tecnico Claudio Ranieri commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Volevamo fare un altro tipo di partita. Ci hanno messo in difficoltà con quelle palle no-look alle spalle dei nostri difensori. Per il resto abbiamo concesso molto noi. E' stato facile per i difensori della Juventus. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosina di più, ma poco altro. Sono soddisfatto del mercato. Ha allestito una bella ... Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021) Lantus si rivela un ostacolo insormontabile per la. I blucerchiati cadono per 2-0 e subiscono un brutto stop. Il campionato della formazione ligure, però, resta comunque ottimo a questo punto della stagione.caption id="attachment 1054713" align="alignnone" width="3543", getty/captionLE PAROLE DIIl tecnico Claudiocommenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Volevamo fare un altro tipo di. Ci hanno messo in difficoltà con quelle palle no-look alle spalle dei nostri difensori. Per il resto abbiamo concesso molto noi. E' statoper i difensori dellantus. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosina di più, ma poco altro. Sono soddisfatto del mercato. Ha allestito una bella ...

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «La @sampdoria è una buona squadra, arriva da un periodo positivo, ha allungato la rosa con qual… - LarrryLuca : @sampdoria Un signore Un Allenatore #Ranieri. @sampdoria La maglia più bella del mondo. - LarrryLuca : @sampdoria Un Allenatore Un signore #Ranieri - PinoMeazza : RT @miguel99845585: Ranieri MAI COSÌ CONTENTO quando perde. Oggi invece.. Ranieri NEVER SMILES AFTER A DEFEAT. Today instead.. @thetimes… - miguel99845585 : Ranieri MAI COSÌ CONTENTO quando perde. Oggi invece.. Ranieri NEVER SMILES AFTER A DEFEAT. Today instead..… -