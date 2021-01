Avere queste piante in casa migliora la nostra salute (Di sabato 30 gennaio 2021) Ormai è abbastanza risaputo che le piante, oltre ad essere belle, hanno anche diversi benefici per il nostro corpo. In questo articolo ci soffermeremo sull’analizzare 6 piante che se tenute dentro casa sono in grado di migliorare la nostra salute grazie alle loro proprietà antinfiammatorie, digestive, cicatrizzanti e antibatteriche. Ma quali sono queste piante che migliorano la nostra salute? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande. Aglio L’aglio è una pianta perenne che proviene dall’Asia centrale, ma è conosciuta sin dai tempi più antichi, alcune documenti risalgono ai papiri egiziani del 1550 a.C. Già allora, l’aglio era conosciuto per le sue proprietà ed era usato ... Leggi su giornal (Di sabato 30 gennaio 2021) Ormai è abbastanza risaputo che le, oltre ad essere belle, hanno anche diversi benefici per il nostro corpo. In questo articolo ci soffermeremo sull’analizzare 6che se tenute dentrosono in grado dire lagrazie alle loro proprietà antinfiammatorie, digestive, cicatrizzanti e antibatteriche. Ma quali sonocheno la? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande. Aglio L’aglio è una pianta perenne che proviene dall’Asia centrale, ma è conosciuta sin dai tempi più antichi, alcune documenti risalgono ai papiri egiziani del 1550 a.C. Già allora, l’aglio era conosciuto per le sue proprietà ed era usato ...

