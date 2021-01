Ufficiale | Arezzo | due nuovi colpi

(Di venerdì 29 gennaio 2021) La S.S.è lieta di comunicare che Mauro Zitelli e Daniele Iacoponi sono duecalciatori del Cavallino. Zitelli, terzino destro classe 2000, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, arriva in Amaranto dopo le esperienze con le maglie di Rieti e Lupa Frascati. Iacoponi, attaccante esterno classe 2002, arriva all’dopo aver giocato la prima parte della stagione in Serie D con la Team Nuova Florida. Foto: Twitter logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

