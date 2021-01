Uccide moglie e figlio di 5 anni | poi tenta il suicidio Dramma nel Torinese | arrestato un 39enne

(Di venerdì 29 gennaio 2021) È piantonato dai carabinieri al Cto di Torino ilche questa notte ha ucciso suae ildi cinque, per poire illanciandosi dal balcone i casa. L’uomo è statoquesta notte dai carabinieri a Carmagnola, in provincia di Torino, dove ilviveva con la sua famiglia. Alle 3 di questa notte sarebbe scoppiata una lite tra marito e, sentita dai vicini che hanno chiamato i carabinieri. Al culmine del litigio, l’uomo avrebbe colpito suae il bambino con un oggetto contundente fino arli. Leggi anche: Caccamo, le accuse dei pm al fidanzato di Roberta e quella foto della ragazza con un ematoma sul viso. Gli amici: «Lui la ...

Duplice omicidio a Carmagnola, in provincia di Torino, dove un uomo ha ucciso la moglie e il figlio di 5 anni tentando poi il suicidio lanciandosi dal balcone ...