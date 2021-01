Quando potremo toglierci la mascherina? La previsione “nera” del virologo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Noto virologo ha parlato del Coronavirus ieri a Piazzapulita, a detta sua ci vorranno un paio di anni per poter togliere la mascherina, ecco perché Il virologo Andrea Crisanti è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 29 gennaio 2021) Notoha parlato del Coronavirus ieri a Piazzapulita, a detta sua ci vorranno un paio di anni per poter togliere la, ecco perché IlAndrea Crisanti è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

La Ue alla guerra dei vaccini: stop all’export E Berlino vieta AstraZeneca agli over 65

Dubbi legati all’età anche da parte dell’Aifa. Ira di Londra. Oggi l’Agenzia europea del farmaco deciderà sul via libera al siero di Oxford ...

