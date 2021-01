Lazio, Simone Inzaghi rischia due giornate di squalifica per blasfemia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Secondo quanto raccolto da “Il Tempo“, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi rischia di essere squalificato per blasfemia. Un ispettore della Procura Federale ha infatti segnalato che l’allenatore dei biancocelesti ha proferito due espressioni blasfeme durante la sfida contro il Sassuolo ed è stata aperta un’inchiesta. Inzaghi rischia due giornate di squalifica, ma il suo avvocato sta lavorando nella speranza di ottenere il patteggiamento senza dover ricorrere al Tribunale Federale Nazionale. Un caso simile si è già verificato in stagione, con l’ex allenatore del Parma Liverani che ha patteggiato, riducendo la squalifica ad una sola giornata. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Secondo quanto raccolto da “Il Tempo“, il tecnico delladi essereto per. Un ispettore della Procura Federale ha infatti segnalato che l’allenatore dei biancocelesti ha proferito due espressioni blasfeme durante la sfida contro il Sassuolo ed è stata aperta un’inchiesta.duedi, ma il suo avvocato sta lavorando nella speranza di ottenere il patteggiamento senza dover ricorrere al Tribunale Federale Nazionale. Un caso simile si è già verificato in stagione, con l’ex allenatore del Parma Liverani che ha patteggiato, riducendo laad una sola giornata. SportFace.

