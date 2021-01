Inter, l’era cinese al passo d’addio: a giorni l’incontro tra Zhang e Bc Partners (Di venerdì 29 gennaio 2021) Starebbe per concludersi l’era cinese all’Inter: a breve dovrebbe esserci l’incontro decisivo tra Zhang e Bc Partners L’impossibilità di esportare capitali all’estero per gestire il club, ha reso ormai praticamente impossibile per la famiglia Zhang gestire l’Inter. E così l’era cinese in nerazzurro sarebbe vicina alla conclusione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, entro metà febbraio potrebbe esserci l’incontro decisivo tra Zhang e Bc Partners in seguito alla due diligence che sta per essere conclusa. Un incontro che potrebbe dare l’accelerata decisiva al cambio di proprietà dell’Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Starebbe per concludersiall’: a breve dovrebbe essercidecisivo trae BcL’impossibilità di esportare capitali all’estero per gestire il club, ha reso ormai praticamente impossibile per la famigliagestire l’. E cosìin nerazzurro sarebbe vicina alla conclusione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, entro metà febbraio potrebbe essercidecisivo trae Bcin seguito alla due diligence che sta per essere conclusa. Un incontro che potrebbe dare l’accelerata decisiva al cambio di proprietà dell’. Leggi su Calcionews24.com

Bubu_Inter : RT @TuttoMercatoWeb: Inter, l'era cinese è già virtualmente conclusa: a breve un incontro per accelerare la cessione - FrankRN10 : @andrea_mila10 @Teo__Visma Senza dubbio ma un giocatore che non ha mai giocato una partita da professionista non pu… - Yuro_23 : RT @TuttoMercatoWeb: Inter, l'era cinese è già virtualmente conclusa: a breve un incontro per accelerare la cessione - CorkScrew12 : @Francisco101081 @FBiasin Facevo solo notare che hai evidenziato il fatto che sia arrivato in semifinale di Coppa I… - TuttoMercatoWeb : Inter, l'era cinese è già virtualmente conclusa: a breve un incontro per accelerare la cessione -

Ultime Notizie dalla rete : Inter l’era SNAI – Coppa Italia: Inter-Milan da «1» Atalanta-Lazio, Gasperini a quota “vendetta” Fortune Italia