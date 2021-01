I media spagnoli che hanno rilanciato l’operazione per Papa Francesco

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tutto è partito da una notizia pubblicata dall’edizione online di una rivista spagnola che si occupa di affari vaticani: nei prossimi giorni ci dovrebbe essere un’urgente e delicata operazioneper porre fine alle sue problematiche dovute a quella fastidiosa e dolorosa sciatalgia che attanaglia da mesi il Pontefice. Un’informazione ripresa dai quotidiani di tutto il mondo che, però, non trova conferme a San Pietro e dintorni. Anzi, per il momento le fonti vaticane smentiscono questa ipotesi e parlano solamente di una dieta che il Santo Padre dovrà seguire per ridurre il suo peso e gravare meno sull’anca infiammata. LEGGI ANCHE > La bufala diarrestato per pedofilia rimbalza sui siti sovranisti Tutto era partito dalla rivista spagnola Vida Nueva che si occupa, in primis, di argomenti che ...