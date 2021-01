Governo, Zingaretti: “Una crisi irresponsabile, sì a Conte”. Il video (Di venerdì 29 gennaio 2021) Governo, Zingaretti: “Una crisi irresponsabile, sì a Conte” Roma, 28 gen. (askanews) – “Abbiamo indicato a Mattarella la disponibilità del Pd a sostenere l’ipotesi dell’incarico per un nuovo Governo a Conte, che si è confermato anche nel recente voto di fiducia un punto di sintesi e equilibrio avanzato negli attuali equilibri parlamentari”. Lo ha detto il segretatio del Pd, Nicola Zingaretti, dopo le consultazioni al Quirinale. “Abbiamo rappresentato a Mattarella la nostra grande preoccupazione per l’apertura della crisi di Governo, che continuiamo a considerare un atto irresponsabile in un momento di estrema difficoltà per il Paese segnato dall’impegno contro la pandemia. Una crisi ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 gennaio 2021): “Una, sì a” Roma, 28 gen. (askanews) – “Abbiamo indicato a Mattarella la disponibilità del Pd a sostenere l’ipotesi dell’incarico per un nuovo, che si è confermato anche nel recente voto di fiducia un punto di sintesi e equilibrio avanzato negli attuali equilibri parlamentari”. Lo ha detto il segretatio del Pd, Nicola, dopo le consultazioni al Quirinale. “Abbiamo rappresentato a Mattarella la nostra grande preoccupazione per l’apertura delladi, che continuiamo a considerare un attoin un momento di estrema difficoltà per il Paese segnato dall’impegno contro la pandemia. Una...

