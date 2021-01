F1 | dal 2021 si torna al vecchio orario per i GP mentre le prove libere del venerdì saranno ridotte di un’ora

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Arrivano diverse novità importanti per quel che riguarda il Mondiale di F1. La FIA ha infatti appena rilasciato gli orari ufficiali delle 23 gare in programma per il campionato che scatterà ufficialmente il 28 marzo con il Gran Premio del Bahrain a Sakhir (dove si disputeranno anche i test pre-stagionali del 12-14 marzo) e, rispetto alla passata stagione, cidue cambiamenti importanti. In primo luogo ledelpassano dalle attuali 3 ore complessive a 2 (prima sessione dalle ore 11.30 alle 12.30 nella maggior parte dei casi e seconda dalle ore 15.00 alle 16.00)rimarranno di sessanta minuti le FP3 del sabato (dalle ore 12.00 alle 13.00). Le qualifiche avranno il consueto format,la seconda novità sostanziosa riguarda ...