Epidemia di influenza non parte | casi 5 volte minori

Federico6310 : RT @intuslegens: Vi state difendendo? Da un'epidemia che contagia il 6% di voi e nel 95% dei contagiati è un'influenza? I cui morti muoiono… - AldoModica : RT @intuslegens: Vi state difendendo? Da un'epidemia che contagia il 6% di voi e nel 95% dei contagiati è un'influenza? I cui morti muoiono… - viedsoneto : RT @intuslegens: Vi state difendendo? Da un'epidemia che contagia il 6% di voi e nel 95% dei contagiati è un'influenza? I cui morti muoiono… - arquer12 : RT @intuslegens: Vi state difendendo? Da un'epidemia che contagia il 6% di voi e nel 95% dei contagiati è un'influenza? I cui morti muoiono… - MisterBarsik : RT @intuslegens: Vi state difendendo? Da un'epidemia che contagia il 6% di voi e nel 95% dei contagiati è un'influenza? I cui morti muoiono… -

Ultime Notizie dalla rete : Epidemia influenza

La Stampa

Influenza: epidemia non parte, casi 5 volte minori rispetto al 2020 secondo l’ultimo bollettino della rete Influnet pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità Le misure adottate contro il Covid, ins ...One Health. Quella del Covid-19 non sarà l’ultima emergenza: dalle tante zoonosi ai batteri resistenti agli antibiotici, altri potenti nemici sono in agguato e per fronteggiarli occorre l’approccio su ...