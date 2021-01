Bayonetta 3 | Hideki Kamiya fa un passo indietro | ma Quando accadrà | sarà una bella sorpresa

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Era il 2017Platinum Games ha annunciato3. Da allora abbiamo avuto ben poco di concreto a cui aggrapparci, se non succose promesse di aggiornamenti nell'anno in corso su diverse cose, alcune non ancora annunciate. In una nuova intervista,è stato messo con le spalle al muro, e gli è stato chiesto di sbottonarsi un po' di più sui mille progetti dello Studio, e soprattutto sulla nuova avventura della loro sexy strega. "Be', è gennaio. Dovremmo avere qualche annuncio in uscita, giusto? Penso possiamo dire che arriverà presto. Ma l'anno è appena cominciato..." comprendendo che non basta certo questo a placare gli animi dei fan, ha aggiunto: "Capisco che stia facendo ammattire i fan! Forse, alla luce di questo, potrei suggerire che lasciamo perdere e ci dimentichiamo di ...

Kamiya e il capo dello studio Atsushi Inaba. Durante l'incontro i due creativi sono stati ... Su3 Kamiya non spegne del tutto le speranze, ma ha suggerito scherzosamente di " non ...e, soprattutto, su3 , il cui sviluppo va avanti da anni. ProprioKamiya, a capo dello studio, ha di recente aggiornato i fan sul suo sviluppo , tramite la rivista Famitsu, queste le ...Hideki Kamiya di Platinum Games, intervistato riguardo ai progetti sul futuro, chiede di non affrettare i tempi su Bayonetta 3.