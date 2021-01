Polonia, entra in vigore il bando quasi totale dell’aborto: un giorno nero per i diritti delle donne (Di giovedì 28 gennaio 2021) Aborto in Polonia: entra in vigore il divieto quasi totale In Polonia è entrata in vigore la norma che vieta l’aborto anche in caso di malformazione del feto e che in pratica sancisce il divieto quasi totale di abortire. La norma era stata fissata da una sentenza della Corte costituzionale a ottobre 2020 ma la sua entrata in vigore era stata ritardata per via delle enormi manifestazioni e proteste che avevano coinvolto studenti, movimenti femministi, organizzazioni per i diritti LGBT+ e gran parte della società civile per diverse settimane. L’annuncio del governo circa la pubblicazione della norma in Gazzetta Ufficiale è arrivato senza preavviso e ha ... Leggi su tpi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Aborto ininil divietoInta inla norma che vieta l’aborto anche in caso di malformazione del feto e che in pratica sancisce il divietodi abortire. La norma era stata fissata da una sentenza della Corte costituzionale a ottobre 2020 ma la suata inera stata ritardata per viaenormi manifestazioni e proteste che avevano coinvolto studenti, movimenti femministi, organizzazioni per iLGBT+ e gran parte della società civile per diverse settimane. L’annuncio del governo circa la pubblicazione della norma in Gazzetta Ufficiale è arrivato senza preavviso e ha ...

xRytel : RT @acistampa: In Polonia è entrata in vigore una legge pro-vita molto importante: ecco i 5 punti chiave per comprendere la sentenza e la n… - PetretRita : RT @catlatorre: Entra in vigore in Polonia l'assurda sentenza del tribunale polacco che impone un divieto quasi totale dell'aborto. Questo… - Carimbri : RT @catlatorre: Entra in vigore in Polonia l'assurda sentenza del tribunale polacco che impone un divieto quasi totale dell'aborto. Questo… - Satryland59 : RT @catlatorre: Entra in vigore in Polonia l'assurda sentenza del tribunale polacco che impone un divieto quasi totale dell'aborto. Questo… - FerrazziMauro : RT @catlatorre: Entra in vigore in Polonia l'assurda sentenza del tribunale polacco che impone un divieto quasi totale dell'aborto. Questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia entra Polonia: entra in vigore il bando quasi totale dell'aborto - Ultima Ora Agenzia ANSA Polonia, divieto quasi totale dell’aborto. Nuova ondata di proteste

Per una donna in Polonia interrompere la gravidanza è diventato quasi impossibile. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, che già ad ottobre era intervenuta sulla questione, imponendo un divieto qua ...

La Polonia insorge: entra in vigore la legge contro l’aborto

Migliaia di persone, soprattutto donne, sono scese in piazza a Varsavia, in Polonia, dopo che il governo ha annunciato l’entrata in vigore della contestata sentenza della Corte costituzionale che limi ...

Per una donna in Polonia interrompere la gravidanza è diventato quasi impossibile. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, che già ad ottobre era intervenuta sulla questione, imponendo un divieto qua ...Migliaia di persone, soprattutto donne, sono scese in piazza a Varsavia, in Polonia, dopo che il governo ha annunciato l’entrata in vigore della contestata sentenza della Corte costituzionale che limi ...